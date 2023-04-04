Лавина накрыла туристов на северо-востоке Индии, убив семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во вторник лавина унесла жизни группы туристов в Гималаях на северо-востоке Индии, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения, сообщили официальные лица. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Представитель армии подполковник Махендра Рават сообщил, что спасатели вытащили из-под снега по меньшей мере 23 туриста и доставили их в больницу.
Индийская организация пограничных дорог сообщила, что туристы пострадали от лавины возле горного перевала Натху Ла в штате Сикким.
Горный перевал Натху Ла находится вдоль границы с Китаем и является основным туристическим направлением.
Экологически чувствительный регион Гималаев, сильно пострадавший от глобального потепления, подвержен лавинам. В прошлом году 27 альпинистов-стажеров погибли во время схода лавины в северной части штата Уттаракханд.