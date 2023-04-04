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13:08 • 122 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

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13:04 • 2357 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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12:17 • 30046 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 103635 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131162 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 120688 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134562 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117051 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131439 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125357 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Лавина накрыла туристов на северо-востоке Индии, убив семь человек

Лавина накрыла туристов на северо-востоке Индии, убив семь человек

Киев • УНН

 • 887795 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во вторник лавина унесла жизни группы туристов в Гималаях на северо-востоке Индии, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения, сообщили официальные лица. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Представитель армии подполковник Махендра Рават сообщил, что спасатели вытащили из-под снега по меньшей мере 23 туриста и доставили их в больницу.

Индийская организация пограничных дорог сообщила, что туристы пострадали от лавины возле горного перевала Натху Ла в штате Сикким.

Горный перевал Натху Ла находится вдоль границы с Китаем и является основным туристическим направлением.

Экологически чувствительный регион Гималаев, сильно пострадавший от глобального потепления, подвержен лавинам. В прошлом году 27 альпинистов-стажеров погибли во время схода лавины в северной части штата Уттаракханд.

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