Лавина накрыла туристов на северо-востоке Индии, убив семь человек

Детали

Представитель армии подполковник Махендра Рават сообщил, что спасатели вытащили из-под снега по меньшей мере 23 туриста и доставили их в больницу.

Индийская организация пограничных дорог сообщила, что туристы пострадали от лавины возле горного перевала Натху Ла в штате Сикким.

Горный перевал Натху Ла находится вдоль границы с Китаем и является основным туристическим направлением.

Экологически чувствительный регион Гималаев, сильно пострадавший от глобального потепления, подвержен лавинам. В прошлом году 27 альпинистов-стажеров погибли во время схода лавины в северной части штата Уттаракханд.