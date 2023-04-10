Двое сноубордистов из Киева потерялись на горнолыжном курорте Драгобрат: их нашли спасатели

Детали

8 апреля туристы катались на сноубордах вблизи подъемника "Вершина Карпат", заехали в лес и потерялись. На одного из туристов спасатели наткнулись случайно во время обследования маршрута.

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"Они обследовали горный туристический маршрут и встретили мужчину, который уже приближался к горнолыжному комплексу. В помощи мужчина не нуждался, но он сообщил, что она необходима его товарищу",- говорится в сообщении.

Спасателям удалось связаться со вторым туристом. Он сбросил свои GPS-координаты, и выяснилось, что сноубордист успел заехать далеко и нуждается в помощи. За ним выслали другую поисковую группу, которая нашла его в районе урочища Грегулец.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. Его спасатели транспортировали в поселок Ясиня, откуда он самостоятельно отправился к месту временного проживания.

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