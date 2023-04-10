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Двое сноубордистов из Киева потерялись на горнолыжном курорте Драгобрат: их нашли спасатели

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Двое туристов из Киева заблудились во время катания на сноубордах на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района Закарпатской области, мужчин нашли спасатели и доставили в безопасное место, сообщило ГУ ГСЧС в Закарпатской области Facebook, пишет УНН.

Детали

8 апреля туристы катались на сноубордах вблизи подъемника "Вершина Карпат", заехали в лес и потерялись. На одного из туристов спасатели наткнулись случайно во время обследования маршрута.

Цитата

"Они обследовали горный туристический маршрут и встретили мужчину, который уже приближался к горнолыжному комплексу. В помощи мужчина не нуждался, но он сообщил, что она необходима его товарищу",- говорится в сообщении.

Спасателям удалось связаться со вторым туристом. Он сбросил свои GPS-координаты, и выяснилось, что сноубордист успел заехать далеко и нуждается в помощи. За ним выслали другую поисковую группу, которая нашла его в районе урочища Грегулец.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. Его спасатели транспортировали в поселок Ясиня, откуда он самостоятельно отправился к месту временного проживания.

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