Двое сноубордистов из Киева потерялись на горнолыжном курорте Драгобрат: их нашли спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Двое туристов из Киева заблудились во время катания на сноубордах на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района Закарпатской области, мужчин нашли спасатели и доставили в безопасное место, сообщило ГУ ГСЧС в Закарпатской области Facebook, пишет УНН.
Детали
8 апреля туристы катались на сноубордах вблизи подъемника "Вершина Карпат", заехали в лес и потерялись. На одного из туристов спасатели наткнулись случайно во время обследования маршрута.
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"Они обследовали горный туристический маршрут и встретили мужчину, который уже приближался к горнолыжному комплексу. В помощи мужчина не нуждался, но он сообщил, что она необходима его товарищу",- говорится в сообщении.
Спасателям удалось связаться со вторым туристом. Он сбросил свои GPS-координаты, и выяснилось, что сноубордист успел заехать далеко и нуждается в помощи. За ним выслали другую поисковую группу, которая нашла его в районе урочища Грегулец.
В медицинской помощи мужчина не нуждался. Его спасатели транспортировали в поселок Ясиня, откуда он самостоятельно отправился к месту временного проживания.
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