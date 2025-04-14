В Житомире мужчина сорвался со скалы и упал с 30-метровой высоты
Киев • УНН
В Житомире спасатели сняли мужчину со скалы после падения с 30-метровой высоты. Его транспортировали на противоположный берег и передали медикам.
В Житомире спасатели сняли мужчину со скалы после падения с 30-метровой высоты. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
Вечером 12 апреля в Житомире произошла чрезвычайная ситуация – мужчина сорвался со скалы на берегу реки и нуждался в немедленной помощи. Около 19:15 в Службу спасения поступило сообщение об инциденте.
На место прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения. Выяснилось, что пострадавший упал с примерно 30-метровой высоты и оказался на труднодоступном участке между обрывом и водой.
Спасатели использовали лодку, чтобы переправиться через реку, добрались до пострадавшего и транспортировали его на противоположный берег. Там его уже ждала бригада скорой помощи, которая оказала первую медицинскую помощь и доставила мужчину в больницу.
О состоянии пострадавшего пока официальной информации не сообщается.
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