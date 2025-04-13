У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет
Київ • УНН
У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичних ракет.
У Києві та декількох інших областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Мешканців і гостей міста закликають не зволікати й негайно спуститися до найближчих укриттів.
Додамо
Повітряні Сили ЗСУ попереджають про потенційну загрозу застосування балістичних ракет у регіонах, де лунають сигнали тривоги.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки12.04.25, 23:03 • 11928 переглядiв