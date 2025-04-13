У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

У Києві та декількох інших областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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Мешканців і гостей міста закликають не зволікати й негайно спуститися до найближчих укриттів.

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Повітряні Сили ЗСУ попереджають про потенційну загрозу застосування балістичних ракет у регіонах, де лунають сигнали тривоги.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки