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В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

Киев • УНН

 • 15549 просмотра

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистических ракет.

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

В Киеве и нескольких других областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Жителей и гостей города призывают не медлить и немедленно спуститься в ближайшие укрытия.

Добавим

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в регионах, где звучат сигналы тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки12.04.25, 23:03 • 11920 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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