В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет
Киев • УНН
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистических ракет.
В Киеве и нескольких других областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Жителей и гостей города призывают не медлить и немедленно спуститься в ближайшие укрытия.
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Воздушные Силы ВСУ предупреждают о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в регионах, где звучат сигналы тревоги.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки12.04.25, 23:03 • 11920 просмотров