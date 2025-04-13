В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

В Киеве и нескольких других областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

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Жителей и гостей города призывают не медлить и немедленно спуститься в ближайшие укрытия.

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Воздушные Силы ВСУ предупреждают о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в регионах, где звучат сигналы тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки