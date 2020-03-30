МОК назвал новые даты "Олимпийских игр-2020" в Токио

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65722 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77674 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90989 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88791 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104563 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88248 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103001 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105954 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131001 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МОК назвал новые даты "Олимпийских игр-2020" в Токио

МОК назвал новые даты "Олимпийских игр-2020" в Токио

Киев  •  УНН

 • 43679 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), отмечает УНН.

Паралимпийские игры-2020 назначили на 24 августа-5 сентября 2021-го.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, ее пришлось перенести из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как уточнил МОК, решение о переносе поддержали все национальные олимпийские комитеты и все спортивные федерации летних видов спорта.

В японском оргкомитете ранее говорили, что полностью отменить Олимпиаду будет сложно, целесообразно было бы перенести ее на год или два. “Я не думаю, что Игры отменят, речь о переносе. Для МОК отмена Олимпиады создаст сложности”, — сказал Харуюки Такахаши, представитель оргкомитета изданию The Wall Street Journal.

Перенос игр на срок менее года приведет к тому, что они будут пересекаться с другими международными соревнованиями, добавил он. Лучше, по мнению собеседника газеты, перенести Олимпиаду на два года.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Ранее, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация, принимая решение о переносе Игр-2020 года, сомневалась, сможет ли Япония пригласить к себе спортсменов со всего мира.

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