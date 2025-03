МОК назвал новые даты "Олимпийских игр-2020" в Токио

Паралимпийские игры-2020 назначили на 24 августа-5 сентября 2021-го.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, ее пришлось перенести из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как уточнил МОК, решение о переносе поддержали все национальные олимпийские комитеты и все спортивные федерации летних видов спорта.

В японском оргкомитете ранее говорили, что полностью отменить Олимпиаду будет сложно, целесообразно было бы перенести ее на год или два. “Я не думаю, что Игры отменят, речь о переносе. Для МОК отмена Олимпиады создаст сложности”, — сказал Харуюки Такахаши, представитель оргкомитета изданию The Wall Street Journal.

Перенос игр на срок менее года приведет к тому, что они будут пересекаться с другими международными соревнованиями, добавил он. Лучше, по мнению собеседника газеты, перенести Олимпиаду на два года.

Ранее, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация, принимая решение о переносе Игр-2020 года, сомневалась, сможет ли Япония пригласить к себе спортсменов со всего мира.