Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників - МОК

Цитата

"На поточний момент ситуація з COVID-19 в Японії та багатьох інших країнах світу залишається досить складною, з'явилися різні штами. На міжнародному рівні подорожі строго обмежені" - йдеться в заяві.

Контекст

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.

Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.