Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників - МОК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет, оргкомітет Ігор-2020 року, а також влади Токіо і Японії в суботу провели онлайн-нараду, в ході якої було прийнято рішення про недопуск іноземних глядачів на Олімпіаду в зв'язку з пандемією коронавірусу. Уболівальникам з-за кордону, які вже купили квитки на змагання, будуть повернуті гроші. Про це йдеться на сайті МОК, пише УНН.
Цитата
"На поточний момент ситуація з COVID-19 в Японії та багатьох інших країнах світу залишається досить складною, з'явилися різні штами. На міжнародному рівні подорожі строго обмежені" - йдеться в заяві.
Контекст
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.
Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.