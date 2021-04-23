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В четырех префектурах Японии вводят режим ЧС из-за COVID-19

В четырех префектурах Японии вводят режим ЧС из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13450 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Совет экспертов при правительстве Японии одобрил план, касающийся префектур Токио, Осака, Хего и Киото по введению режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Цитата

“Пока мы не начнем более строгие меры, мы не сможем сдержать распространение этих вариантов вируса, которые более заразны”, — сообщил министр по оживлению экономики Нисимура Ясутоси, отвечающий за борьбу с коронавирусом.

Детали

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в воскресенье 25 апреля и продлится до 11 мая.

Ожидается, что правительство официально примет решение о плане на заседании рабочей группы в пятницу после того, как доложит об этом парламенту.

Вечером премьер-министр Ёсихидэ Суга проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить детали.

Правительство планирует просить закрыться бары и рестораны в соответствующих префектурах, в которых подают алкогольные напитки или же предлагают караоке. Расписание движения метро и автобусов будут изменены и число рейсов сокращено.

Контекст

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продолжался в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены рост числа новых случаев заражения коронавирусом возобновился.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и которые имеют долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии негативного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов до запланированного прибытия. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту по прилету. Затем путешественники обязаны будут пройти 14-дневный карантин.

Дополнение

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 года на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля — 8 августа.

В марте организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) приняли беспрецедентное решение о запрете зрителей из-за рубежа в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

Добавим

В четверг в префектуре Осака было зафиксировано наибольшее количество заражений COVID-19 за день — более 1,1 тыс. новых случаев.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 546 425 случаев заражения COVID-19, 9 764 человека умерли, выздоровели 491 661 человек.

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