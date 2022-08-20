У Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів та катерів з 16 ракетами

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“Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами та 2 ВДК“, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України. Окупанти, відступаючи на півдні України, обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами.