У Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів та катерів з 16 ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів та катерів з 16 ракетами та 2 ВДК, які загрожують ударами по Україні передає УНН.
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“Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами та 2 ВДК“, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України. Окупанти, відступаючи на півдні України, обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами.