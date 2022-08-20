В Черном море находится 12 вражеских кораблей и катеров с 16 ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море находится 12 вражеских кораблей и катеров с 16 ракетами и 2 ВДК, угрожающих ударами по Украине, передает УНН.
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“Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и 2 ВДК“, – говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины. Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами.