В Черном море находится 12 вражеских кораблей и катеров с 16 ракетами

Цитата

“Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и 2 ВДК“, – говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины. Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами.