Окупанти, відступаючи на півдні України, обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти відступили на одному з напрямків на півдні, та обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами, передає УНН.
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Ввечері, російська армія з Олександрівки намагалася просунутись в бік Таврийського. Без успіху відступила.
Цитата
"Обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів штурмовиком та гелікоптерами по позиціях вздовж лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні
Як зазначили в командуванні – без наших втрат.
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