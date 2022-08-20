Через ворожі обстріли на Запоріжжі восьмирічна дівчинка знаходиться в реанімації

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Внаслідок обстрілу села Шевченківське, Запорізького району, тяжкі поранення отримала 8-річна дівчинка. Наразі вона прооперована, та знаходиться під апаратом штучної вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно важкий.

Ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.

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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області: зафіксували понад 70 прильотів.