Через ворожі обстріли на Запоріжжі восьмирічна дівчинка знаходиться в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram повідомив, що окупанти обстріляли село Шевченківське. Тяжкі поранення отримала восьмирічна дівчинка. Про це інформує УНН.
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Внаслідок обстрілу села Шевченківське, Запорізького району, тяжкі поранення отримала 8-річна дівчинка. Наразі вона прооперована, та знаходиться під апаратом штучної вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно важкий.
Ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.
З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.
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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області: зафіксували понад 70 прильотів.