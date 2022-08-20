Из-за вражеских обстрелов на Запорожье восьмилетняя девочка находится в реанимации

Детали

В результате обстрела села Шевченковское, Запорожского района, тяжелые ранения получила 8-летняя девочка. В настоящее время она прооперирована и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое.

Еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.

С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.

Напомним

Оккупанты обстреляли две общины Сумской области: зафиксировали более 70 прилетов.