Из-за вражеских обстрелов на Запорожье восьмилетняя девочка находится в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram сообщил, что оккупанты обстреляли село Шевченковское. Тяжелые ранения получила восьмилетняя девочка. Об этом информирует УНН.
Детали
В результате обстрела села Шевченковское, Запорожского района, тяжелые ранения получила 8-летняя девочка. В настоящее время она прооперирована и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое.
Еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.
С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.
Напомним
Оккупанты обстреляли две общины Сумской области: зафиксировали более 70 прилетов.