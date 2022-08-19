Окупанти обстріляли дві громади Сумської області: зафіксували понад 70 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області за 19 серпня., передає УНН. Загалом окупанти відкрили вогонь по двом громадам Сумщини.
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Сьогодні росіяни 5 разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад. Зафіксовано понад 70 прильотів.
Краснопільська громада: мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19.40 − 7 прильотів з міномету.
Шалигинська громада: о 16:30 з території рф росіяни почали бити зі ствольної артилерії − 24 прильоти. А майже о 18 годині громаду накрили реактивною артатакою − 40 прильотів.
Як повідомив голова ОВА, обійшлося без втрат та руйнувань.
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