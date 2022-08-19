Оккупанты обстреляли две общины Сумской области: зафиксировали более 70 прилетов

Детали

Сегодня россияне 5 раз открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской общин. Зафиксировано более 70 прилетов.

Краснопольская община: минометный обстрел по окрестностям Грабовского начался в 19.40− 7 прилетов из миномета.

Шалыгинская община: в 16:30 с территории россии русские начали бить из ствольной артиллерии − 24 прилета. А почти в 18 часов общину накрыли реактивной артатакой −40 прилетов.

Как сообщил глава ОВА, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним

Во временно оккупированной Новой Каховке раздались мощные взрывы. К тому же, неоднократно сообщают о взрывах в Крыму.