Оккупанты обстреляли две общины Сумской области: зафиксировали более 70 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области за 19 августа., передает УНН. В целом оккупанты открыли огонь по двум общинам Сумской области.
Детали
Сегодня россияне 5 раз открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской общин. Зафиксировано более 70 прилетов.
Краснопольская община: минометный обстрел по окрестностям Грабовского начался в 19.40− 7 прилетов из миномета.
Шалыгинская община: в 16:30 с территории россии русские начали бить из ствольной артиллерии − 24 прилета. А почти в 18 часов общину накрыли реактивной артатакой −40 прилетов.
Как сообщил глава ОВА, обошлось без потерь и разрушений.
Напомним
Во временно оккупированной Новой Каховке раздались мощные взрывы. К тому же, неоднократно сообщают о взрывах в Крыму.