Оркам прилетіло: в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

Цитата

«Крім вибухів у Криму — оркам прилітає й у Новій Каховці. Судячи з усього, вечір та п’ятнична ніч буде гарячою для окупантів. Слава нашим ЗСУ!», - повідомив Хлань.

Доповнення

У тимчасово окупованій Новій Каховці, вчора, 18 серпня, також лунали потужні вибухи.

Сьогодні, 19 серпня в районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму пролунало три вибухи.