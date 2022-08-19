Оркам прилетіло: в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.
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«Крім вибухів у Криму — оркам прилітає й у Новій Каховці. Судячи з усього, вечір та п’ятнична ніч буде гарячою для окупантів. Слава нашим ЗСУ!», - повідомив Хлань.
Доповнення
У тимчасово окупованій Новій Каховці, вчора, 18 серпня, також лунали потужні вибухи.
Сьогодні, 19 серпня в районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму пролунало три вибухи.