"ЗСУ влаштували окупантам феєричний вечір": у Новій Каховці пролунали потужні вибухи

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"Херсонщина. ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі аеродрому "Бельбек".