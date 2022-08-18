"ЗСУ влаштували окупантам феєричний вечір": у Новій Каховці пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці, сьогодні, 18 серпня, пролунали потужні вибухи. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.
Цитата
"Херсонщина. ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі аеродрому "Бельбек".