"ВСУ устроили оккупантам феерический вечер": в Новой Каховке прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во временно оккупированной Новой Каховке, сегодня, 18 августа, прогремели мощные взрывы. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"Херсонщина. ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе аэродрома "Бельбек".