"ВСУ устроили оккупантам феерический вечер": в Новой Каховке прогремели мощные взрывы

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"Херсонщина. ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму сообщают о мощных взрывах в районе аэродрома "Бельбек".