Оркам прилетело: в оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы

Цитата

«Помимо взрывов в Крыму — оркам прилетает и в Новой Каховке. Судя по всему, вечер и пятничная ночь будет горячей для оккупантов. Слава нашим ВСУ!», - сообщил Хлань.

Дополнение

Во временно оккупированной Новой Каховке, вчера, 18 августа, также раздавались мощные взрывы.

Сегодня, 19 августа в районе Евпатории во временно оккупированном Крыму раздалось три взрыва.