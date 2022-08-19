Оркам прилетело: в оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.
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«Помимо взрывов в Крыму — оркам прилетает и в Новой Каховке. Судя по всему, вечер и пятничная ночь будет горячей для оккупантов. Слава нашим ВСУ!», - сообщил Хлань.
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Во временно оккупированной Новой Каховке, вчера, 18 августа, также раздавались мощные взрывы.
Сегодня, 19 августа в районе Евпатории во временно оккупированном Крыму раздалось три взрыва.