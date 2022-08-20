Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами

Детали

Вечером российская армия из Александровки пыталась продвинуться в сторону Таврического. Безуспешно отступила.

Цитата

"Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии столкновения", – говорится в сообщении

Как отметили в командовании – без наших потерь.

Напомним

Из-за вражеских обстрелов на Запорожье восьмилетняя девочка находится в реанимации.