Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты отступили на одном из направлений на юге и обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами, передает УНН.
Детали
Вечером российская армия из Александровки пыталась продвинуться в сторону Таврического. Безуспешно отступила.
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"Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии столкновения", – говорится в сообщении
Как отметили в командовании – без наших потерь.
Напомним
Из-за вражеских обстрелов на Запорожье восьмилетняя девочка находится в реанимации.