ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України, передає УНН.
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"Нашою авіацією нанесено 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти, відступаючи на півдні України, обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами.