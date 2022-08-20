ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины, передает УНН.
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"Нашей авиацией нанесено 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского", – говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами.