У Чернігові обстріл пошкодив багатоповерхівку, горить авто поруч
Київ • УНН
Сьогодні у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, інформація щодо потерпілих уточнюється.
Чернігові внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
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Сьогодні у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, що перебував поруч.
Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється. На місці події працюють екстрені служби.
Місцевих мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
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