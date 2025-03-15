У Чернігові обстріл пошкодив багатоповерхівку, горить авто поруч

Чернігові внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

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Сьогодні у Чернігові зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок удару загорівся автомобіль, що перебував поруч.

Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється. На місці події працюють екстрені служби.

Місцевих мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

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