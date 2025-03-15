В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом
Киев • УНН
Сегодня в Чернигове зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара загорелся автомобиль, информация о пострадавших уточняется.
В Чернигове в результате обстрела повреждена многоэтажка. Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Детали
Сегодня в Чернигове зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара загорелся автомобиль, находившийся рядом.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.
Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Взрыв в окрестностях Чернигова: что известно о последствиях31.01.25, 09:59 • 31057 просмотров