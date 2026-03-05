$43.720.26
Ексклюзив
12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
У частині регіонів України 6 березня діятимуть графіки відключень світла

Київ • УНН

 • 440 перегляди

6 березня у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

У частині регіонів України 6 березня діятимуть графіки відключень світла

У частині областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго. 

Завтра, 6 березня, у частині регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС02.03.26, 02:05

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна