У частині регіонів України 6 березня діятимуть графіки відключень світла
Київ • УНН
6 березня у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У частині областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 6 березня, у частині регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС02.03.26, 02:05 • 52034 перегляди