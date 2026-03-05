У частині регіонів України 6 березня діятимуть графіки відключень світла

У частині областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 6 березня, у частині регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні