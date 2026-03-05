В части части регионов Украины 6 марта будут действовать графики отключений света
Киев • УНН
6 марта в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
В части областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 6 марта, в части регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС02.03.26, 02:05 • 52039 просмотров