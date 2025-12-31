У Британії охоронці Вестмінстерського палацу страйкуватимуть у новорічну ніч

Близько трьохсот членів профспілки працівників державних та комерційних служб (PCS), які забезпечують охорону Вестмінстерського палацу (будівля парламенту Великої Британії), готуються до страйку у новорічну ніч через суперечки щодо оплати праці. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це буде четвертий день страйку для членів профспілки, оскільки вони продовжують оскаржувати оплату та умови праці.

"Роботодавець скоротив щорічну відпустку членів профспілки та помилково стверджував, що персонал на це погодився. Нещодавня пропозиція грошової компенсації працівникам – це просто образа", – сказала генсекретарка PCS Фран Хіткоут.

Крім цього, на залізниці Docklands Light Railway (DLR) у новорічну ніч страйкуватимуть прибиральники через окремий конфлікт щодо оплати праці.

За словами генсекретаря профспілки залізничників, моряків і транспортних працівників (RMT) Едді Демпсі, корпорація Transport for London, яка контролює контракти на аутсорсинг, має повернути послуги працівників DLR під свій контроль і виплачувати їм належну допомогу у випадку хвороби, щоб уникнути "подібних зривів у 2026 році".

Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників