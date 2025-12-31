У Британії охоронці Вестмінстерського палацу страйкуватимуть у новорічну ніч

$42.390.17
Ексклюзив
07:11 • 3794 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 8862 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 22071 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53739 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 38416 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33157 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31101 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21549 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19813 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24386 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 10325 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 6386 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 22946 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 15544 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 8626 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 45466 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 48588 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 43897 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 70825 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 68634 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14809 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53747 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 26097 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37568 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50857 перегляди
У Британії охоронці Вестмінстерського палацу страйкуватимуть у новорічну ніч

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Близько 300 членів профспілки PCS, які охороняють Вестмінстерський палац, готуються до страйку в новорічну ніч через суперечки щодо оплати праці та умов. Це буде четвертий день страйку, а також прибиральники Docklands Light Railway страйкуватимуть через окремий конфлікт щодо оплати праці.

У Британії охоронці Вестмінстерського палацу страйкуватимуть у новорічну ніч

Близько трьохсот членів профспілки працівників державних та комерційних служб (PCS), які забезпечують охорону Вестмінстерського палацу (будівля парламенту Великої Британії), готуються до страйку у новорічну ніч через суперечки щодо оплати праці. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це буде четвертий день страйку для членів профспілки, оскільки вони продовжують оскаржувати оплату та умови праці.

"Роботодавець скоротив щорічну відпустку членів профспілки та помилково стверджував, що персонал на це погодився. Нещодавня пропозиція грошової компенсації працівникам – це просто образа", – сказала генсекретарка PCS Фран Хіткоут.

Крім цього, на залізниці Docklands Light Railway (DLR) у новорічну ніч страйкуватимуть прибиральники через окремий конфлікт щодо оплати праці.

За словами генсекретаря профспілки залізничників, моряків і транспортних працівників (RMT) Едді Демпсі, корпорація Transport for London, яка контролює контракти на аутсорсинг, має повернути послуги працівників DLR під свій контроль і виплачувати їм належну допомогу у випадку хвороби, щоб уникнути "подібних зривів у 2026 році".

Лувр частково відкрився, попри страйк співробітників17.12.25, 14:45 • 3309 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Новий рік
Велика Британія