В Британии охранники Вестминстерского дворца будут бастовать в новогоднюю ночь

Около трехсот членов профсоюза работников государственных и коммерческих служб (PCS), обеспечивающих охрану Вестминстерского дворца (здание парламента Великобритании), готовятся к забастовке в новогоднюю ночь из-за споров об оплате труда. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что это будет четвертый день забастовки для членов профсоюза, поскольку они продолжают оспаривать оплату и условия труда.

"Работодатель сократил ежегодный отпуск членов профсоюза и ошибочно утверждал, что персонал на это согласился. Недавнее предложение денежной компенсации работникам – это просто оскорбление", – сказала генсекретарь PCS Фрэн Хиткоут.

Кроме этого, на железной дороге Docklands Light Railway (DLR) в новогоднюю ночь будут бастовать уборщики из-за отдельного конфликта по оплате труда.

По словам генсекретаря профсоюза железнодорожников, моряков и транспортных работников (RMT) Эдди Демпси, корпорация Transport for London, которая контролирует контракты на аутсорсинг, должна вернуть услуги работников DLR под свой контроль и выплачивать им надлежащую помощь в случае болезни, чтобы избежать "подобных срывов в 2026 году".

