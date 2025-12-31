$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 4162 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 9702 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 22468 просмотра
30 декабря, 13:07 • 31277 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 54322 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38786 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 33342 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31277 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21601 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19855 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24418 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
публикации
Эксклюзивы
В Британии охранники Вестминстерского дворца будут бастовать в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Около 300 членов профсоюза PCS, охраняющих Вестминстерский дворец, готовятся к забастовке в новогоднюю ночь из-за споров об оплате труда и условиях. Это будет четвертый день забастовки, а также уборщики Docklands Light Railway будут бастовать из-за отдельного конфликта по поводу оплаты труда.

В Британии охранники Вестминстерского дворца будут бастовать в новогоднюю ночь

Около трехсот членов профсоюза работников государственных и коммерческих служб (PCS), обеспечивающих охрану Вестминстерского дворца (здание парламента Великобритании), готовятся к забастовке в новогоднюю ночь из-за споров об оплате труда. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что это будет четвертый день забастовки для членов профсоюза, поскольку они продолжают оспаривать оплату и условия труда.

"Работодатель сократил ежегодный отпуск членов профсоюза и ошибочно утверждал, что персонал на это согласился. Недавнее предложение денежной компенсации работникам – это просто оскорбление", – сказала генсекретарь PCS Фрэн Хиткоут.

Кроме этого, на железной дороге Docklands Light Railway (DLR) в новогоднюю ночь будут бастовать уборщики из-за отдельного конфликта по оплате труда.

По словам генсекретаря профсоюза железнодорожников, моряков и транспортных работников (RMT) Эдди Демпси, корпорация Transport for London, которая контролирует контракты на аутсорсинг, должна вернуть услуги работников DLR под свой контроль и выплачивать им надлежащую помощь в случае болезни, чтобы избежать "подобных срывов в 2026 году".

Лувр частично открылся, несмотря на забастовку сотрудников17.12.25, 14:45 • 3309 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Новый год
Великобритания