У Брюсселі поліція застосувала водомети проти протестуючих фермерів
Київ • УНН
Фермери протестували біля штаб-квартири ЄС у Брюсселі проти нечесної, на їхню думку, конкуренції з-за кордону. Правоохоронці застосували водомети проти протестувальників, що кидали пляшки та яйця.
Сьогодні, 26 лютого, фермери протестували біля штаб-квартири ЄС у Брюселі, де проходило засідання міністрів сільського господарства. Протестуючих поліція розганяла за допомогою водометів. Ті, своєю чергою, кидали пляшки та яйця в правоохоронців, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, сьогодні близько 900 тракторів заполонили частину бельгійської столиці.
Фермери протестували проти низьких цін у супермаркетах і нечесної, на їхню думку, конкуренції з-за кордону.
"Ми виробляємо продукти харчування і не заробляємо на життя. Чому так? Через угоди про вільну торгівлю. Через дерегулювання. Тому що ціни нижчі за собівартість. Тому ми вимагаємо, щоб Євросоюз почав діяти в цьому напрямку", - заявив генеральний координатор фермерської організації La Via Campesina Морган Оді.
Поліція відкрила вогонь із водометів по протестувальниках, які кидали пляшки і яйця, неподалік від оточеної зони, де проходила зустріч міністрів.
Доповнення
Європейські фермери протестують вже не перший тиждень. Польські фермери заблокували автомагістраль А2 біля німецького прикордонного переходу до 13:00 на знак протесту проти аграрної політики ЄС, погрожуючи продовжити або розпочати нові блокади.