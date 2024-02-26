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У Брюсселі поліція застосувала водомети проти протестуючих фермерів

Київ • УНН

 • 25181 перегляди

Фермери протестували біля штаб-квартири ЄС у Брюсселі проти нечесної, на їхню думку, конкуренції з-за кордону. Правоохоронці застосували водомети проти протестувальників, що кидали пляшки та яйця.

У Брюсселі поліція застосувала водомети проти протестуючих фермерів

Сьогодні, 26 лютого, фермери протестували  біля штаб-квартири ЄС у Брюселі, де проходило засідання міністрів сільського господарства. Протестуючих поліція розганяла за допомогою водометів. Ті, своєю чергою, кидали пляшки та яйця в правоохоронців, пише Reuters, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, сьогодні близько 900 тракторів заполонили частину бельгійської столиці. 

Фермери протестували проти низьких  цін у супермаркетах і нечесної, на їхню думку, конкуренції з-за кордону.

"Ми виробляємо продукти харчування і не заробляємо на життя. Чому так? Через угоди про вільну торгівлю. Через дерегулювання. Тому що ціни нижчі за собівартість. Тому ми вимагаємо, щоб Євросоюз почав діяти в цьому напрямку",  - заявив генеральний координатор фермерської організації La Via Campesina Морган Оді. 

Поліція відкрила вогонь із водометів по протестувальниках, які кидали пляшки і яйця, неподалік від оточеної зони, де проходила зустріч міністрів.

Доповнення 

 Європейські фермери протестують вже не перший тиждень. Польські фермери заблокували автомагістраль А2 біля німецького прикордонного переходу до 13:00 на знак протесту проти аграрної політики ЄС, погрожуючи продовжити або розпочати нові блокади.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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