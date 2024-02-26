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В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:27  •  9205 просмотра

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Фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа. Правоохранители применили водометы против протестующих, которые бросали бутылки и яйца.

Сегодня, 26 февраля, фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, где проходило заседание министров сельского хозяйства. Протестующих полиция разгоняла с помощью водометов. Те, в свою очередь, бросали бутылки и яйца в правоохранителей, пишет Reuters, передает УНН

Детали 

Как сообщается, сегодня около 900 тракторов заполонили часть бельгийской столицы. 

Фермеры протестовали против низких  цен в супермаркетах и нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа.

"Мы производим продукты питания и не зарабатываем на жизнь. Почему так? Из-за соглашений о свободной торговле. Из-за дерегулирования. Потому что цены ниже себестоимости. Поэтому мы требуем, чтобы Евросоюз начал действовать в этом направлении",  - заявил генеральный координатор фермерской организации La Via Campesina Морган Оди. 

Полиция открыла огонь из водометов по протестующим, которые бросали бутылки и яйца, неподалеку от оцепленной зоны, где проходила встреча министров.

Дополнение 

 Европейские фермеры протестуют уже не первую неделю. Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продлить или начать новые блокады.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
polshaПольша
У Брюсселі поліція застосувала водомети проти протестуючих фермерів
Police use water cannons against protesting farmers in Brussels
Новости по теме

В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

Фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа. Правоохранители применили водометы против протестующих, которые бросали бутылки и яйца.

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