В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров

Сегодня, 26 февраля, фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, где проходило заседание министров сельского хозяйства. Протестующих полиция разгоняла с помощью водометов. Те, в свою очередь, бросали бутылки и яйца в правоохранителей, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня около 900 тракторов заполонили часть бельгийской столицы.

Фермеры протестовали против низких цен в супермаркетах и нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа.

"Мы производим продукты питания и не зарабатываем на жизнь. Почему так? Из-за соглашений о свободной торговле. Из-за дерегулирования. Потому что цены ниже себестоимости. Поэтому мы требуем, чтобы Евросоюз начал действовать в этом направлении", - заявил генеральный координатор фермерской организации La Via Campesina Морган Оди.

Полиция открыла огонь из водометов по протестующим, которые бросали бутылки и яйца, неподалеку от оцепленной зоны, где проходила встреча министров.

Дополнение

Европейские фермеры протестуют уже не первую неделю. Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продлить или начать новые блокады.