Польські фермери заблокували рух на кордоні з Німеччиною
Київ • УНН
Польські фермери заблокували автомагістраль А2 біля німецького прикордонного переходу до 13:00 на знак протесту проти аграрної політики ЄС, погрожуючи продовжити або розпочати нові блокади.
На кордоні з Німеччиною у Сьвецько у Польщі проходить протест польських фермерів, які планують блокувати автомагістраль А2 у районі прикордонного переходу до 13 години за місцевим часом, пише УНН з посиланням на RMF 24.
Деталі
Як повідомляється, у районі прикордонного переходу на кордоні з Німеччиною з обох боків дороги припарковано трактори, створюючи тим самий так званий "коридор життя".
"Ми чекаємо на прем'єр-міністра", - говорить один із банерів, вивішаних на сільгосптехніці. "Політика ЄС губить фермера" - ще одне гасло, підготовлене протестувальниками.
"Планується, що блокада триватиме до 13:00, але, як дізнався кореспондент, це все одно попереджувальний протест. Не виключено, що його буде продовжено чи будуть нові блокади", - ідеться у повідомленні.
Спочатку, як вказано, польські фермери оголосили тут місячну акцію протесту.
Наразі ж легкові автомобілі, як зазначається, направляють до прикордонного переходу в Слубіце. Поліція позначила об’їзди для вантажівок, які спрямовують на інші дороги та з’їзд з автомагістралі А2 на перехресті з Йорданово. Вантажівки перенаправляють на інші прикордонні переходи – зокрема Костшин-над-Одрою чи Ольшину, де вже утворюються затори, зазначає видання.
Співробітники поліції, як повідомляється, забезпечують безпеку як на місці протесту, так і на виїздах з автомагістралі А2 у бік прикордонних переходів.
Доповнення
Новий тиждень може дати нові протести на кордоні з Україною. Польські перевізники планують відновити демонстрацію 1 березня. Цю акцію протесту офіційно призупинено у січні.