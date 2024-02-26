Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией
Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продолжить или начать новые блокады.
Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ
Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за нехватки пороха, вызванной повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.
россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА
Двое мужчин получили ранения в результате обстрела российской артиллерией прифронтового села Приморское Васильковского района.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка.
ВСУ обновили рекомендации журналистам по работе на военных объектах и в районах боевых действий
Вооруженные силы Украины обновили рекомендации для журналистов по работе на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения.
США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма
Посол США в Украине подтвердила, что Крым является частью Украины и Вашингтон никогда не признает российскую попытку аннексии украинского полуострова.
Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы
Российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.
Маврикий запретил высадку 3000 человек с круизного лайнера из-за опасений холеры
Маврикий отказал в высадке с норвежского круизного лайнера из-за опасений потенциальной вспышки холеры.