Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

На границе с Германией в Севетко в Польше проходит протест польских фермеров, которые планируют блокировать автомагистраль А2 в районе пограничного перехода до 13 часов по местному времени, пишет УНН со ссылкой на RMF 24.

Детали

Как сообщается, в районе пограничного перехода на границе с Германией с обеих сторон дороги припаркованы тракторы, создавая тем самым так называемый "коридор жизни".

"Мы ждем премьер-министра", - гласит один из баннеров, вывешенных на сельхозтехнике. "Политика ЕС губит фермера" - еще один лозунг, подготовленный протестующими.

"Планируется, что блокада продлится до 13:00, но, как узнал корреспондент, это все равно предупредительный протест. Не исключено, что он будет продолжен или будут новые блокады", - говорится в сообщении.

Сначала, как указано, польские фермеры объявили здесь месячную акцию протеста.

Сейчас же легковые автомобили, как отмечается, направляют к пограничному переходу в Слубице. Полиция обозначила объезды для грузовиков, которые направляют на другие дороги и съезд с автомагистрали А2 на перекрестке с Иорданово. Грузовики перенаправляют на другие пограничные переходы - в частности Костшин-над-Одрой или Ольшину, где уже образуются пробки, отмечает издание.

Сотрудники полиции, как сообщается, обеспечивают безопасность как на месте протеста, так и на выездах с автомагистрали А2 в сторону пограничных переходов.

Дополнение

Новая неделя может дать новые протесты на границе с Украиной. Польские перевозчики планируют возобновить демонстрацию 1 марта. Эта акция протеста официально приостановлена в январе.