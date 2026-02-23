У більшості регіонів України завтра діятимуть графіки відключень світла
Київ • УНН
24 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра у більшості регіонів України протягом доби будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 24 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль20.02.26, 21:44 • 31990 переглядiв