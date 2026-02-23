В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений света
Киев • УНН
24 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль20.02.26, 21:44 • 31992 просмотра