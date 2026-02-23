В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений света

Завтра в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

