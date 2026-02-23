В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений света

$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем
Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений света

Киев • УНН

 • 174 просмотра

24 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений света

Завтра в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль

Антонина Туманова

