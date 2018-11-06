У Білорусі заплуталися в показниках споживання алкоголю

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“Білорусь згідно з останніми оцінними даними перестала бути провідною і посідає 27 місце зі споживання алкоголю на людину. Ці цифри добре вивірені і немає ніяких протиріч між ВООЗ та національними фахівцями. Робота проводилася на дуже професійному рівні”, — підкреслив представник ВООЗ.

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Нагадаємо, місяць тому Національний статистичний комітет Республіки Білорусь оприлюднив дані, згідно з якими споживання всіх без винятку видів алкогольних напоїв білорусами навпаки зросла.

Також нагадаємо, на початку жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився протягом доби скасувати обмеження продажу алкоголю в торговій мережі в нічний час з 23:00 до 07:00.

За його словами, заборонені заходи не допомагають в боротьбі з пияцтвом, а тільки провокують зростання тіньового ринку та збільшення пропозицій контрафактної продукції.

Відзначимо, що в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв себе так і не виправдала.

Так, у квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право вводити тимчасові обмеження на продаж алкоголю в стаціонарних точках торгівлі.

Однак нелегальний бізнес вміло обходить такі заборони, а легальні гравці ринку страждають від них.

Магазини повсюдно порушують заборону, ніяких санкцій таке порушення не передбачає. Також подібні обмеження провокують появи дедалі більшої кількості точок нелегальної торгівлі алкоголем.

Більш того, раніше в низці українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.

Додамо, що представники місцевої влади, у свою чергу, також визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”.