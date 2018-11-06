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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107958 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153953 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147458 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137914 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128912 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173401 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Беларуси запутались в показателях потребления алкоголя

В Беларуси запутались в показателях потребления алкоголя

Киев  •  УНН

 • 7232 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С 2010 года в Беларуси наблюдается беспрерывная тенденция уменьшения потребления алкоголя на душу населения. В настоящее время по этому показателю страна занимает 27 место в мире. Такие сведения обнародовал руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает УНН со ссылкой на belnovosti.by.

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"Беларусь согласно последним оценочным данным перестала быть лидирующей и занимает 27 место по потреблению алкоголя на человека. Эти цифры хорошо выверены и нет никаких противоречий между ВОЗ и национальными специалистами. Работа проводилась на очень профессиональном уровне", – подчеркнул представитель ВОЗ.

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Напомним, месяц тому назад Национальный статистический комитет Республики Беларусь обнародовал данные, согласно которым, потребление всех без исключения видов алкогольных напитков белорусами наоборот выросло.

Также напомним, в начале октября Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23:00 до 07:00.

По его словам запретные меры не помогают в борьбе с пьянством, а только провоцируют рост теневого рынка и увеличение предложений контрафактной продукции.

Отметим, что в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя так и не оправдала.

Так, в апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли.

Однако нелегальный бизнес умело обходит такие запреты, а легальные игроки рынка страдают от них.

Магазины повсеместно нарушают запрет, никаких санкций такое нарушения не предусматривает. Также подобные ограничения провоцируют появления все большего количества точек нелегальной торговли алкоголем.

Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.

Добавим, что представители местной власти, в свою очередь, также признали невозможность эффективно “запрещать ночную торговлю алкоголем”.

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