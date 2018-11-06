В Беларуси запутались в показателях потребления алкоголя

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С 2010 года в Беларуси наблюдается беспрерывная тенденция уменьшения потребления алкоголя на душу населения. В настоящее время по этому показателю страна занимает 27 место в мире. Такие сведения обнародовал руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает УНН со ссылкой на belnovosti.by.