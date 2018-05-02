Лукашенко рассказал, как правильно пить алкоголь

В частности, речь идет об уменьшении дозировок алкогольных напитков, подчеркнул Лукашенко.

"Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", - сказал Лукашенко.

Напомним, как писал УНН, украинцы стали чаще пить вино. При этом качество виноградного напитка отечественного производства все время улучшается, отмечают эксперты.

По своим характеристикам, украинские вина сегодня не уступают чилийским и аргентинским, уверяет президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

Вместе с тем, украинские производители вина активно улучшают и расширяют свои линейки.

Так, недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный “Совиньон”, нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное “Бастардо”.