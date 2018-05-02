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Лукашенко розповів, як правильно пити алкоголь

Київ • УНН

 • 13157 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Білоруси повинні звикати до європейської культури споживання алкоголю. Про це заявив Президент Республіки Олександр Лукашенко, передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.

Лукашенко розповів, як правильно пити алкоголь

Зокрема, мова йде про зменшення дозувань алкогольних напоїв, підкреслив Лукашенко.

"Молдавські вина нам відомі. Нам треба наш народ більше привчати до нормальних вин. Я не проти, якщо люди 70-100 грамів горілки через день випивають. Але ми ж не вміємо по 70-100 грамів. Ми ж якщо сядемо, треба літр залити міцних напоїв за один раз. А здоров'я це не додає. Тому треба звикати до європейського варіанту споживання вин. Це корисно, якщо один-два келихи в день вина випиваєш, але саме якісного", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, як писав УНН, українці стали частіше пити вино. При цьому якість виноградного напою вітчизняного виробництва весь час поліпшується, відзначають експерти.

За своїми характеристиками українські вина сьогодні не поступаються чилійським і аргентинським, запевняє президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.

Разом з тим, українські виробники вина активно покращують і розширюють свої лінійки.

Так, нещодавно нову лінійку вин Elegance презентував український бренд "Коктебель". До неї увійшли: ароматний "Совіньон", ніжний "Білий мускат" і оксамитове насичене "Бастардо".

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