У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 13669 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 23253 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 20651 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 32663 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 22149 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 40688 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22868 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17467 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 35355 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27975 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.1м/с
90%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 26195 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий27 січня, 15:33 • 15775 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 19094 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 11101 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 10881 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 32663 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 26207 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 40688 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 42613 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 35355 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Кір Стармер
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 10889 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 11108 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 19104 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 25287 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 33018 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Опалення

У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці

Київ • УНН

 • 284 перегляди

В адміністрації президента США Дональда Трампа виставили офіційне фото його зустрічі з володимиром путіним на саміті в Анкориджі у серпні 2025 року. Це підкреслює прагнення адміністрації Трампа налагодити прямі контакти з кремлем.

У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці

Журналістка PBS News Елізабет Ландерс повідомила, що в адміністрації президента США Дональда Трампа виставили офіційне фото з його зустрічі з російським лідером володимиром путіним. Знімок було зроблено під час саміту в Анкориджі на Алясці, що відбувся у серпні 2025 року. Про це пише УНН.

Деталі

Поява цього фото в офіційних приміщеннях Білого дому вочевидь підкреслює прагнення адміністрації Трампа продемонструвати прогрес у налагодженні прямих контактів із кремлем. На знімку лідери зафіксовані під час зустрічі на авіабазі Елмендорф-Річардсон на фоні платформи "ALASKA 2025". Ландерс зазначає, що такий крок є частиною стратегії президента щодо акцентування на його особистих дипломатичних зусиллях.

Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"23.01.26, 08:33 • 32556 переглядiв

Саміт на Алясці, що відбувся 15 серпня 2025 року, став першою особистою зустріччю Трампа та путіна після повернення республіканця до влади. Головною темою переговорів було припинення війни в Україні та обговорення так званої "формули Анкориджа". Попри публічну демонстрацію доброзичливості, під час самої зустрічі виникали гострі дискусії, зокрема через історичні лекції путіна, на які Трамп реагував погрозами залишити переговори. 

ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу26.01.26, 07:15 • 4874 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Україна