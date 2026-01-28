У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці

Журналістка PBS News Елізабет Ландерс повідомила, що в адміністрації президента США Дональда Трампа виставили офіційне фото з його зустрічі з російським лідером володимиром путіним. Знімок було зроблено під час саміту в Анкориджі на Алясці, що відбувся у серпні 2025 року. Про це пише УНН.

Деталі

Поява цього фото в офіційних приміщеннях Білого дому вочевидь підкреслює прагнення адміністрації Трампа продемонструвати прогрес у налагодженні прямих контактів із кремлем. На знімку лідери зафіксовані під час зустрічі на авіабазі Елмендорф-Річардсон на фоні платформи "ALASKA 2025". Ландерс зазначає, що такий крок є частиною стратегії президента щодо акцентування на його особистих дипломатичних зусиллях.

Саміт на Алясці, що відбувся 15 серпня 2025 року, став першою особистою зустріччю Трампа та путіна після повернення республіканця до влади. Головною темою переговорів було припинення війни в Україні та обговорення так званої "формули Анкориджа". Попри публічну демонстрацію доброзичливості, під час самої зустрічі виникали гострі дискусії, зокрема через історичні лекції путіна, на які Трамп реагував погрозами залишити переговори.

