Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 22233 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 20082 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 31848 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 21775 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 40163 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22730 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17406 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 35020 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27917 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
УНН Lite
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
В Белом доме появилось фото Трампа с Путиным во время встречи на Аляске

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В администрации президента США Дональда Трампа выставили официальное фото его встречи с Владимиром Путиным на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Это подчеркивает стремление администрации Трампа наладить прямые контакты с Кремлем.

В Белом доме появилось фото Трампа с Путиным во время встречи на Аляске

Журналистка PBS News Элизабет Ландерс сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа выставили официальное фото с его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Снимок был сделан во время саммита в Анкоридже на Аляске, состоявшегося в августе 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Появление этого фото в официальных помещениях Белого дома, очевидно, подчеркивает стремление администрации Трампа продемонстрировать прогресс в налаживании прямых контактов с Кремлем. На снимке лидеры запечатлены во время встречи на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на фоне платформы "ALASKA 2025". Ландерс отмечает, что такой шаг является частью стратегии президента по акцентированию на его личных дипломатических усилиях.

Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"23.01.26, 08:33 • 32553 просмотра

Саммит на Аляске, состоявшийся 15 августа 2025 года, стал первой личной встречей Трампа и Путина после возвращения республиканца к власти. Главной темой переговоров было прекращение войны в Украине и обсуждение так называемой "формулы Анкориджа". Несмотря на публичную демонстрацию доброжелательности, во время самой встречи возникали острые дискуссии, в частности из-за исторических лекций Путина, на которые Трамп реагировал угрозами покинуть переговоры. 

ISW: кремль манипулирует результатами саммита Трампа с путиным на Аляске для дезинформирования мира26.01.26, 07:15 • 4874 просмотра

Степан Гафтко

