В Белом доме появилось фото Трампа с Путиным во время встречи на Аляске

Журналистка PBS News Элизабет Ландерс сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа выставили официальное фото с его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Снимок был сделан во время саммита в Анкоридже на Аляске, состоявшегося в августе 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Появление этого фото в официальных помещениях Белого дома, очевидно, подчеркивает стремление администрации Трампа продемонстрировать прогресс в налаживании прямых контактов с Кремлем. На снимке лидеры запечатлены во время встречи на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на фоне платформы "ALASKA 2025". Ландерс отмечает, что такой шаг является частью стратегии президента по акцентированию на его личных дипломатических усилиях.

Саммит на Аляске, состоявшийся 15 августа 2025 года, стал первой личной встречей Трампа и Путина после возвращения республиканца к власти. Главной темой переговоров было прекращение войны в Украине и обсуждение так называемой "формулы Анкориджа". Несмотря на публичную демонстрацию доброжелательности, во время самой встречи возникали острые дискуссии, в частности из-за исторических лекций Путина, на которые Трамп реагировал угрозами покинуть переговоры.

