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У Білій Церкві водій під наркотиками спричинив ДТП з постраждалим

У Білій Церкві водій під наркотиками спричинив ДТП з постраждалим

Київ • УНН

 • 20895 перегляди

23-річний водій BMW під дією наркотиків втратив контроль над авто та врізався в електроопору. Внаслідок падіння опори постраждав 18-річний пішохід, якого госпіталізували з травмами.

У Білій Церкві затримали 23-річного водія BMW, який під наркотиками влаштував ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, молодий чоловік втратив контроль над автомобілем, виїхав за межі проїзної частини і в’їхав у бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, який йшов по тротуару.

Постраждалого госпіталізували з травмами грудної клітини та переломами ребер. Поліцейські швидко затримали водія, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Медична експертиза підтвердила, що затриманий був під впливом наркотичних речовин під час керування автомобілем.

У Києві "швидка" потрапила у ДТП, рух ускладнений13.09.24, 21:30 • 21415 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НПКиївщина
bila-tserkvaБіла Церква
kyivКиїв

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