У Білій Церкві водій під наркотиками спричинив ДТП з постраждалим
Київ • УНН
23-річний водій BMW під дією наркотиків втратив контроль над авто та врізався в електроопору. Внаслідок падіння опори постраждав 18-річний пішохід, якого госпіталізували з травмами.
У Білій Церкві затримали 23-річного водія BMW, який під наркотиками влаштував ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
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За попередніми даними, молодий чоловік втратив контроль над автомобілем, виїхав за межі проїзної частини і в’їхав у бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, який йшов по тротуару.
Постраждалого госпіталізували з травмами грудної клітини та переломами ребер. Поліцейські швидко затримали водія, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Медична експертиза підтвердила, що затриманий був під впливом наркотичних речовин під час керування автомобілем.
У Києві "швидка" потрапила у ДТП, рух ускладнений13.09.24, 21:30 • 21415 переглядiв