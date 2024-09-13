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У Києві "швидка" потрапила у ДТП, рух ускладнений

У Києві "швидка" потрапила у ДТП, рух ускладнений

Київ • УНН

 • 21415 перегляди

У Києві автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків. Також ускладнено рух на бульварі Миколи Міхновського в напрямку мосту Патона через іншу аварію.

У Києві автомобіль "швидкої допомоги" потрапив у ДТП, рух ускладнений, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

"У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків, рух транспорту ускладнений", - повідомили у поліції і показали фото "швидкої", яка перекинулась на бік.

Додамо

Крім того, за даними поліції ще одна ДТП сталась на бульварі Миколи Міхновського.

"У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП

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