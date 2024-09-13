У Києві "швидка" потрапила у ДТП, рух ускладнений
Київ • УНН
У Києві автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків. Також ускладнено рух на бульварі Миколи Міхновського в напрямку мосту Патона через іншу аварію.
У Києві автомобіль "швидкої допомоги" потрапив у ДТП, рух ускладнений, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
"У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків, рух транспорту ускладнений", - повідомили у поліції і показали фото "швидкої", яка перекинулась на бік.
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Крім того, за даними поліції ще одна ДТП сталась на бульварі Миколи Міхновського.
"У зв'язку з ДТП на бульварі Миколи Міхновського, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона", - йдеться у повідомленні.