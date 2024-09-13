В Киеве "скорая" попала в ДТП, движение затруднено
Киев • УНН
В Киеве автомобиль скорой помощи попал в ДТП на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко. Также затруднено движение на бульваре Николая Михновского в направлении моста Патона из-за другой аварии.
В Киеве автомобиль "скорой помощи" попал в ДТП, движение затруднено, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
"В связи с ДТП на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко, движение транспорта затруднено", - сообщили в полиции и показали фото „скорой", которая перевернулась на бок.
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Кроме того, по данным полиции еще одно ДТП произошло на бульваре Николая Михновского.
"В связи с ДТП на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона", - говорится в сообщении.