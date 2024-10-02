В Белой Церкви водитель под наркотиками спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Белой Церкви задержали 23-летнего водителя BMW, который под наркотиками устроил ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, молодой человек потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы проезжей части и въехал в бетонную электроопору. В результате столкновения опора упала на 18-летнего пешехода, который шел по тротуару.

Пострадавшего госпитализировали с травмами грудной клетки и переломами ребер. Полицейские быстро задержали водителя, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Медицинская экспертиза подтвердила, что задержанный был под воздействием наркотических веществ во время управления автомобилем.

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