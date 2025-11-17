У бєлгородській області сталася пожежа в торговому центрі після атаки дронів

Місто короча у бєлгородській області зазнало атаки безпілотників, внаслідок якої загорілася покрівля торгового центру "Вокзальний". Про це повідомляють ВВС з посиланням на моніторингові канали та місцевих чиновників, пише УНН.

У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу

За його словами, пожежу ще не ліквідували, а знімки та відео, які публікують місцеві мешканці, показують масштабну пожежу на даху ТРЦ.

Внаслідок ще одного удару вибиті вікна в чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Також тимчасово без світла залишаються частково місто короча та села погореловка і подкопаєвка