У бєлгородській області сталася пожежа в торговому центрі після атаки дронів
Київ • УНН
На території ТРЦ у бєлгородській області сталась масштабна пожежа. Чиновник регіону повідомляє, що загоряння сталось після атаки БПЛА.
Місто короча у бєлгородській області зазнало атаки безпілотників, внаслідок якої загорілася покрівля торгового центру "Вокзальний". Про це повідомляють ВВС з посиланням на моніторингові канали та місцевих чиновників, пише УНН.
Деталі
Місто короча атаковане ворожими безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждалих немає
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу16.11.25, 17:21 • 10282 перегляди
За його словами, пожежу ще не ліквідували, а знімки та відео, які публікують місцеві мешканці, показують масштабну пожежу на даху ТРЦ.
Внаслідок ще одного удару вибиті вікна в чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Також тимчасово без світла залишаються частково місто короча та села погореловка і подкопаєвка
Українська сторона поки що не коментувала атаку. короча розташована на північний схід від бєлгорода та є адміністративним центром корочанського району.
"Впустили 8 бомб": ГУР перехопило розмови про те, що російська авіація бомбить власну бєлгородщину17.11.25, 17:34 • 2320 переглядiв