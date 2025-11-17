В белгородской области произошел пожар в торговом центре после атаки дронов

Город Короча в Белгородской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелась кровля торгового центра "Вокзальный". Об этом сообщают ВВС со ссылкой на мониторинговые каналы и местных чиновников, пишет УНН.

Детали

Город Короча атакован вражескими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет – заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе графовка под белгородом поднялся большой столб дыма после вероятного обстрела

По его словам, пожар еще не ликвидировали, а снимки и видео, которые публикуют местные жители, показывают масштабный пожар на крыше ТРЦ.

В результате еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка – добавил губернатор в Telegram.

Украинская сторона пока не комментировала атаку. Короча расположена к северо-востоку от Белгорода и является административным центром Корочанского района.

