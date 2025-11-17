В белгородской области произошел пожар в торговом центре после атаки дронов
Киев • УНН
На территории ТРЦ в белгородской области произошел масштабный пожар. Чиновник региона сообщает, что возгорание произошло после атаки БПЛА.
Город Короча в Белгородской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелась кровля торгового центра "Вокзальный". Об этом сообщают ВВС со ссылкой на мониторинговые каналы и местных чиновников, пишет УНН.
Детали
Город Короча атакован вражескими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет
В селе графовка под белгородом поднялся большой столб дыма после вероятного обстрела16.11.25, 17:21 • 10289 просмотров
По его словам, пожар еще не ликвидировали, а снимки и видео, которые публикуют местные жители, показывают масштабный пожар на крыше ТРЦ.
В результате еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка
Украинская сторона пока не комментировала атаку. Короча расположена к северо-востоку от Белгорода и является административным центром Корочанского района.
"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину17.11.25, 17:34 • 2446 просмотров