У березні аудитори донарахували АЗС 83,4 млн грн штрафних санкцій: за які порушення

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"Скорочення строку дії мораторію на проведення деяких видів перевірок дозволило поновити контрольно-перевірочну роботу у частині планового контролю. Так, у березні 2021 року організовано проведення 335 документальних планових перевірок та завершено 77 таких перевірок", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Крім цього, за січень – березень 2021 року підрозділами податкового аудиту територіальних органів ДПС проведено понад 5 тис. фактичних перевірок (з них у березні – 2048) суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж підакцизних товарів. За матеріалами перевірок застосовано штрафні (фінансові) санкції на 190,4 млн грн, з яких у березні – 104,6 млн гривень.

"Зокрема, у березні поточного року проведено 186 фактичних перевірок АЗС, за результатами яких застосовано 83,4 млн грн штрафних (фінансових) санкцій. Також ініційовано вилучення з незаконного обігу 237,3 тис. літрів пального на загальну суму 5311,0 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

Також за результатами контрольно-перевірочних заходів припинено діяльність 10 АЗС та вилучено 40 одиниць обладнання на загальну суму 4 840,0 тис. гривень.

Основними порушеннями, що допустили перевірені суб’єкти господарювання, є:

• торгівля необлікованими підакцизними товарами;

• не проведення розрахунків через реєстратори розрахункових операцій;

• продаж підакцизних товарів без отримання відповідних ліцензій;

• відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників;

• зберігання палива в місці, на яке не отримано ліцензію на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки).

Доповнення

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області проведено ряд заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, в ході яких встановлено громадянина України, який на території Київської області здійснював реалізацію підакцизних товарів, без ліцензії на роздрібну торгівлю, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів.



Правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС, орієнтовна сума ухилення від сплати податків внаслідок якої становить близько 240 млн грн.



