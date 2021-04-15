В марте аудиторы доначислили АЗС 83,4 млн грн штрафных санкций: за какие нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Аудиторы ГНС провели в марте этого года 186 фактических проверок АЗС, по которым доначислено 83,4 млн грн штрафных санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
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"Сокращение срока действия моратория на проведение некоторых видов проверок позволило восстановить контрольно-проверочную работу в части планового контроля. Так, в марте 2021 года организовано проведение 335 документальных плановых проверок и завершения 77 таких проверок", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого, за январь - март 2021 года подразделениями налогового аудита территориальных органов ГНС проведено свыше 5 тыс. фактических проверок (из них в марте - 2048) субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу подакцизных товаров. По материалам проверок применены штрафные (финансовые) санкции на 190,4 млн грн, из которых в марте - 104,6 млн гривен.
"В частности, в марте текущего года проведено 186 фактических проверок АЗС, по результатам которых применены 83,4 млн грн штрафных (финансовых) санкций. Также инициировано изъятие из незаконного оборота 237,3 тыс. литров горючего на общую сумму 5311,0 тыс. грн", - отмечается в сообщении.
Также по результатам контрольно-проверочных мероприятий пресечена деятельность 10 АЗС и изъято 40 единиц оборудования на общую сумму 4 840,0 тыс. гривен.
Основными нарушениями, которые допустили проверенные субъекты хозяйствования, являются:
• торговля неучтенными подакцизными товарами;
• непроведение расчетов через регистраторы расчетных операций;
• продажа подакцизных товаров без получения соответствующих лицензий;
• отсутствие регистрации в Едином государственном реестре расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков;
• хранение топлива в месте, на которое не получена лицензия на право хранения топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки).
Дополнение
Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области проведен ряд мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере незаконного оборота подакцизных товаров и нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом, в ходе которых установлен гражданин Украины, который на территории Киевской области осуществлял реализацию подакцизных товаров, без лицензии на розничную торговлю, регистратора расчетных операций и других разрешительных документов.
Правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов в результате которой составляет около 240 млн грн.