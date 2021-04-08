На Київщині ділок "наторгував" паливом без ліцензії на 400 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області проведено ряд заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, в ході яких встановлено громадянина України, який на території Київської області здійснював реалізацію підакцизних товарів, без ліцензії на роздрібну торгівлю, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДФС в Київській області.
Деталі
За результатами проведених заходів протиправну діяльність припинено, а також вилучено з незаконного обігу 2,2 тони дизельного палива, 1 тону бензину марки А-95 та обладнання для зберігання і реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Загальна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить майже 400 тис. гривень.
Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.
У відношенні правопорушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП "Порушення порядку провадження господарської діяльності".
Додамо
Затримано військовослужбовця Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який організував на Львівщині діяльність нелегальних АЗС.