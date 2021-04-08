На Київщині ділок "наторгував" паливом без ліцензії на 400 тисяч гривень

Деталі

За результатами проведених заходів протиправну діяльність припинено, а також вилучено з незаконного обігу 2,2 тони дизельного палива, 1 тону бензину марки А-95 та обладнання для зберігання і реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Загальна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить майже 400 тис. гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

У відношенні правопорушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП "Порушення порядку провадження господарської діяльності".

Додамо

Затримано військовослужбовця Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який організував на Львівщині діяльність нелегальних АЗС.