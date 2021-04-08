В Киевской области делец "наторговал" топливом без лицензии на 400 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области проведено ряд мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере незаконного оборота подакцизных товаров и нелегального оборота и розничной торговли топливом, в ходе которых установлено гражданина Украины, который на территории Киевской области осуществлял реализацию подакцизных товаров, без лицензии на розничную торговлю, регистратора расчетных операций и других разрешительных документов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Киевской области.
Детали
По результатам проведенных мероприятий противоправная деятельность прекращена, а также изъято из незаконного оборота 2,2 тонны дизельного топлива, 1 тонну бензина марки А-95 и оборудование для хранения и реализации горюче-смазочных материалов.
Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 400 тыс. гривен.
Изъятые товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП “Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности”.
Добавим
Задержан военнослужащий Международного центра миротворчества и безопасности, который организовал во Львовской области деятельность нелегальных АЗС.